Da Lindelof a Zagadou: il last minute

Il mercato giallorosso dovrebbe essere completato dall’arrivo di un altro difensore centrale, anche in questo caso Mourinho ha inviato messaggi inequivocabili alla società. Continuando a giocare con la difesa a tre, avere un solo ricambio (Kumbulla) è un azzardo, considerato che i centrali sono a rischio squalifica, oltre al fatto che possono fermarsi per infortuni. Nell’agenda di Tiago Pinto ci sono diversi nomi, nessuna pista però è calda e probabilmente si arriverà agli ultimi giorni di mercato per aggiungere il tassello che manca nel reparto arretrato. Durante il precampionato l’allenatore ha utilizzato nel ruolo di difensore centrale Viña e Bove, un terzino sinistro e un centrocampista che sono stati adattati, per sottolineare che in quel ruolo la squadra è scoperta. Non si può pensare che Mancini, Smalling e Ibanez le giochino tutte, con la Roma impegnata su tre fronti, con tante partite da disputare in questa stagione. Akanji ha 27 anni, potrebbe arrivare a un costo non troppo elevato, considerato che andrà in scadenza l’anno prossimo. L’ex difensore centrale del Basilea è stato offerto a diversi club, perchè il club tedesco ha manifestato l’intenzione di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo giugno. Nelle scorse settimane Tiago Pinto aveva anche chiesto informazioni su Dan-Axel Zagadou, francese di 23 anni, che è ancora rimasto senza squadra ma la sua candidatura resta sullo sfondo. Non convince per motivi fisici. Mourinho conosce bene i centrali dello United, Bailly e Lindelof. Arrivare al primo sembra molto difficile, mentre lo svedese Victor Lindelof sarebbe disponibile al trasferimento, considerato che rischia di giocare poco in questa stagione. Il contratto scade nel 2024, il Manchester lo valuta quindici milioni, ma potrebbe arrivare in prestito. Tiago Pinto continua a incontrare difficoltà a piazzare gli otto giocatori in esubero che non rientrano nei piani di Mourinho. Nelle ultime ore c’è una novità che riguarda Devid Eugene Bouah, che ha un contratto da un milione lordo che scade nel 2024. Per l’esterno di 21 anni c’è l’interessamento del Venezia, che sembra interessato ad acquistarlo a titolo definitivo. A meno di due settimane dalla chiusura del mercato restano altre situazioni difficili da risolvere, a cominciare da quella di Diawara.

