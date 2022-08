Cristante più Matic, Mourinho ha la diga a centrocampo

Sarà una Roma vecchio stampo quella che domani alle 18:30 affronterà a Torino la Juventus. Pellegrini tornerà nella posizione di trequartista per lasciare spazio alla diga Cristante–Matic. In quel ruolo Lorenzo ha conquistato Mourinho che per necessità quest’anno lo ha piazzato qualche metro indietro per non privarsi del trio Dybala-Zaniolo-Abraham. La strategia ha funzionato fino all’infortunio alla spalla d Nicolò che ha costretto il tecnico a rimodulare gli equilibri. Lo schema sarà sempre il 3-4-2-1, ma a cambiare saranno centrocampo e attacco. Confermata la coppia Karsdorp–Spinazzola sulle fasce, in mezzo al campo Cristante–Matic per dare densità al reparto e favorire le ripartenze. Davanti, invece, Pellegrini e Dybala inventeranno per Abraham alla ricerca de primo gol stagionale. In alternativa (remota), il portoghese potrebbe inserire El Shaarawy (o Zalewski) e piazzarlo davanti con la Joya, lasciando Lorenzo a presidio davanti alla difesa.

(Il Messaggero)