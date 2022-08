Cristante, il gregario di talento

Mentre tutti aspettavano di vedere Matic all'opera, è proprio Bryan Cristante a regalare alla Roma la prima vittoria stagionale in campionato. La mossa a sorpresa di Mourinho è stata azzeccata, infatti è valsa tre punti. Affiancato da Pellegrini, il centrocampista ha giocato con geometria ed equilibrio, tenendo a bada le sortite offensive della Salernitana. Inoltre ha dato un grande contribuito anche in fase offensiva, oltre ad aver realizzato il gol che ha deciso il match: Cristante ha calciato dalla lunga distanza e con un tiro forte (deviato due volte) ha trafitto Sepe. Il ventisettenne ha lanciato un segnale allo Special One, sottolineando come lui sia pronto a giocare. Lui è il gregario che lavora in silenzio, sempre lontano dalle luci dei riflettori, che non dà spettacolo sui social, ma quando viene chiamato in causa, il suo lo fa e anche bene. Lo spazio per lui ci sarà sempre, anche con l'arrivo di calciatori del calibro di Wijnaldum e Matic.

(La Repubblica)