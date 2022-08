Conte vuole Zaniolo: offerta da 55 milioni. La Roma resiste

Se il mercato della Roma fosse una partita di calcio, sarebbe arrivato il momento di difendersi. Durante l'estate Mourinho ha parcheggiato un autobus a protezione di uno dei suoi gioielli: Nicolò Zaniolo. Tre giorni fa Pinto ha incontrato il ds del Tottenham, Paratici, il quale ha avanzato un'offerta complessiva da 55 milioni di euro, costituita da una parte cash e da una contropartita tecnica (Tanganga o Ndombélé, entrambi valutati circa 15 milioni). Lo Special One, però, vuole blindarlo e si è preso l'enorme responsabilità di respingere una proposta praticamente irrinunciabile.

Il rapporto tra Mourinho e Zaniolo è eccellente in questo momento: l'allenatore gli ha spiegato di puntare su di lui e ne ha ottenuto una fiducia cieca. Il numero 22 è tornato a sentirsi al centro del progetto, ma il problema è che il mercato è ancora lungo. Riuscirà la Roma a resistere al pressing degli inglesi? Finora Pinto ci è riuscito e continua a chiedere 50 milioni cash, senza contropartite. Non è escluso, però, che gli Spurs possano arrivarci.

Conte lo considera un rinforzo perfetto e quindi Paratici è tornato all'assalto perché è consapevole di come i programmi della Roma prevedessero una cessione non solo per finanziare il mercato, ma anche per far respirare le casse e rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Adesso, però, è Zaniolo stesso a non aver molta voglia di cambiar aria. Il clima intorno a lui è ottimo e il legame con la città è fortissimo. La società capitolina spera di trattenerlo e a 7 giorni dall'inizio del campionato non intende rinunciare al suo talento.

(La Repubblica)