Con Mou e Paulo nessuna paura

Per fortuna c’è Dybala, così potremo spostare la scontatissima considerazione sul ritorno di Mourinho nello stadio della Juventus, con relativa pessima accoglienza. C’è rivalità, ma anche un po’ di paura, tanto più adesso che la Roma si presenta solida. C’è stata tanta sfortuna, con due infortuni in due giorni, uno addirittura in allenamento per l’ultimo acquisto strategico. E poi Zaniolo, che sembra interdetto dal confronto con i bianconeri, dopo quel brutto infortunio all’Olimpico contro di loro. Ammettiamo di aver pensato a massiccio intervento di Gufi contro la Roma, ma la brutta sensazione è passata subito, con le notizie dell’arrivo di Belotti e di un forte sostituto a centrocampo. Quest’anno, con Mourinho e Pinto, siamo più forti anche dei Gufi, anzi ci presentiamo a Torino con una squadra sicura e al centro della difesa uno Smalling in versione The Wall. E poi c’è lui, Paulo Dybala, si preoccupino questa volta i padroni di casa del suo gioco, del suo ritorno come il Conte di Montecristo. Abbiamo passato a temere i nostri ex, oggi sorridiamo con Paulo e il Genio in panchina. Forza ragazzi!

(Il Messaggero)