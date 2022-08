Con Blanco è festa all’Olimpico. E Mourinho blinda Zaniolo

Alle ore 20:45 la Roma scenderà in campo contro lo Shakhtar Donetsk. La sfida è attesissima, infatti allo Stadio Olimpico saranno presenti oltre 60mila spettatori. Intanto il mercato continua ad andare avanti: fin qui i giallorossi sono riusciti a mettere in atto un miracolo economico-finanziario, riuscendo a migliorare in tutti i reparti rispettando i paletti della sostenibilità. Svilar, Matic e Dybala sono arrivati a parametro zero, Wijnaldum in prestito e solo Celik è costato 7 milioni, ma la cifra è stata già ammortizzata dalle cessioni di Olsen, Florenzi e Milanese.

Ora lo Special One ha chiesto due rinforzi, ovvero un vice Abraham e un quinto difensore. Per il primo è necessaria l'addio di un attaccante e in uscita ci sono Carles Perez (direzione Celta Vigo), Kluivert (interessa a Galatasaray e Fulham), e Shomurodov (sempre più vicino al Bologna). Appena ci sarà una partenza, è pronto ad arrivare Belotti. Per il ruolo di difensore è corsa a due tra Bailly e Zagadou.

Il mercato della Roma, però, potrebbe cambiare grazie al Tottenham, che sta spingendo per Zaniolo: gli Spurs stanno provando ad abbassare le richieste dei giallorossi con alcune contropartite tecniche, ma Pinto non apre a questa soluzione. Mourinho vorrebbe continuare a lavorare con lui e al momento lo scenario più probabile è la permanenza nella Capitale.

(La Repubblica)