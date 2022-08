Cinque anni di VAR. Collina: "Ha reso il calcio più giusto e migliorerà ancora"

GASPORT - Pierluigi Collina, chairman of the Fifa Referees Committe, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. L'ex arbitro si è soffermato soprattutto sull'utilizzo del VAR, che compie esattamente 5 anni dal momento in cui fu utilizzato per la prima volta in Serie A. Le sue dichiarazioni: "L’introduzione della Var ha indubbiamente contribuito a far diventare il calcio più giusto, evitando che un errore dell’arbitro possa influenzare negativamente il risultato di una partita o di una competizione. Ovviamente in un gioco dove molto dipende dall’interpretazione soggettiva, le diversità di giudizio e le polemiche conseguenti rimangono. Il calcio non è il tennis o la pallavolo. Ma certamente non ci sono più errori nel giudizio di quegli episodi la cui interpretazione è unanime. Quando abbiamo iniziato, come IFAB avevamo di fronte a noi un foglio bianco su cui abbiamo dovuto scrivere come far funzionare la Var. Nessuno poteva sapere con certezza cosa sarebbe successo e, ad esempio, quante interruzioni ci sarebbero state in una partita. Per il timore che potessero essere troppe, e snaturare il gioco a cui tutti eravamo abituati, fu deciso di intervenire solamente nel caso di 'clear and obvious mistakes' e 'serious missed incidents'. Oggi, dopo 6 anni, con l’esperienza e la qualità raggiunta, si può pensare a fare qualche considerazione sull’opportunità di modificare qualcosa, prevedendo un maggiore utilizzo. Perché un errore è sempre e comunque un errore".