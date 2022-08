Champions Femminile, le giallorosse vanno avanti

Buona la prima in Women’s Champions League per la Roma Femminile, che vince 1-3 contro il Glasgow City nella semifinale del mini girone e ottiene l'accesso alla finale, nella quale sfiderà il Paris FC domenica alle ore 19. Protagonista della vittoria è Glionna, autrice di una doppietta e un assist per Lazaro, che ha realizzato il terzo gol. Le scozzesi avevano acciuffato il pareggio grazie a un autogol di Minami, ma alla fine le giallorosse hanno messo la freccia e hanno portato a casa la vittoria.

(corsera)