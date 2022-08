C’è l’accordo con l’Olympiakos: Camara da Mou

“Una telefonata allunga la vita” recitava un celebre spot televisivo degli anni ’90, in questo caso allunga le rotazioni a centrocampo. La Roma ha infatti scelto il sostituto di Gini Wijnaldum: sarà Mady Camara. Il mediano 25enne arriva dall’Olympiacos dopo una trattativa durata pochi giorni, all’interno della quale la Roma si è dimostrata subito molto convinta di andare a dama e portare il calciatore in poco tempo a Trigoria. Importante una telefonata tra Mourinho e Pedro Martins, amico dello Special One, che per quattro stagioni ha allenato Camara in Grecia. Gli ultimi dubbi sono così venuti meno, le impressioni favorevoli hanno trovato conferma e l’affare si è chiuso. Le iniziali resistenze del club greco, che voleva l’obbligo di riscatto per mandare in Serie A il guineano, hanno rallentato la chiusura, prima che i termini dell’accordo virassero verso il diritto di riscatto e una futura percentuale di rivendita (10%). Un milione circa per il prestito, 12 milioni l’eventuale cifra che la Roma dovrà versare nelle casse del club greco, qualora il mediano dovesse convincere, a suon di prestazioni, Mourinho e Tiago Pinto a riscattarlo. Il calciatore oggi arriverà nella Capitale, domani sono state fissate le visite mediche a Villa Stuart, prima delle firme sul contratto. L'ipotesi Lecce per il connazionale Diawara resta invece concreta. Corvino sta riflettendo sui costi dell'operazione altrimenti virerà su Akpa Akpro. Tutto fermo sul fronte Kluivert, il Frosinone invece ha messo nel mirino Calafiori.

(La Repubblica)