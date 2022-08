C’è Camara a centrocampo. Attesa per Belotti

Il duello per sostituire l’infortunato Wijnaldum appare ridotto a soli due nomi: Soumaré del Leicester e Mady Camara dell’Olympiakos, quest’ultimo in pole per raggiungere Trigoria nei prossimi giorni. Classe ’97 (25 anni compiuti), mediano dinamico, di fisicità dell’Olympiakos, ha deciso di lasciare la Grecia e ha messo nel mirino la Serie A da tempo. Spalletti se ne innamorò la scorsa estate, ma l’elevata quotazione del club greco fece poi virare il club di De Laurentiis su Anguissa. Anche il Monza si era interessato al guineano, poi il sorpasso, nelle preferenze del ragazzo, da parte della Roma nelle ultime ore. Nome proposto dalla CAA Base, che a marzo lo ha accolto nella sua agenzia. E ora sta guidando la Roma nell’avvicinamento al giocatore. La trattativa è ben impostata: prestito di un milione e diritto di riscatto a sette. Il club greco vuole l’obbligo, la Roma accetterebbe solo se condizionato al 50% delle presenze e alla qualificazione in Champions League. Si tratta. Infine Roma e Cremonese sono ai dettagli per il trasferimento di Felix. Oggi può essere finalmente il Belotti Day.

(La Repubblica)