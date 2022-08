Candreva e Vilhena subito in campo contro la Roma

Subito Candreva e Vilhena in campo, spazio anche per Dylan Bronn. Nicola utilizza contro la Roma gli ultimi arrivi per opporsi alla qualità dell’undici di Mourinho. La Salernitana è ancora incompleta (il centrocampista Maggiore è in arrivo dallo Spezia e serve un altro attaccante, ha giocatori fondamentali in infermeria (Botheim e Lovato), ma proverà a rendere difficile la vita ai giallorossi. All’Arechi (ore 20,45) potrebbe esserci il tutto esaurito, 30 mila spettatori. Dopo la tribolata stagione scorsa, la Salernitana ha l'obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla. “Io non spero, lavoro. Mi interessa – dice Nicola – il cammino che faremo in campo. La squadra sa che non potrà essere perfetta. Ho chiesto ai ragazzi di essere maniacali per apprendere pochi concetti in maniera veloce“. Mourinho si complimenta con Nicola: “Quando arriverà l’opportunità di consegnare la Panchina d’Oro, io voterò per lui. Ha fatto una metà di stagione epica, ha preso una squadra completamente in difficoltà ed è riuscito a fare quello che ha fatto“. “È bravissimo” ribatte Nicola.

(La Repubblica)