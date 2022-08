Camara, applausi all’Olimpico. Pinto piazza tre esuberi

Ieri è stata una giornata di mercato molto movimentata per la Roma. Intorno alle 9:30 è sbarcato a Fiumicino Camara, che ha svolto le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto fino al 2023. Il centrocampista, infatti, arriva in prestito oneroso per 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12. L'ex Olympiacos percepirà un ingaggio di 1,2 milioni, che diventerebbero 1,7 in caso di riscatto. Ieri ha assistito alla partita direttamente allo Stadio Olimpico.

Per quanto riguarda le cessioni, Tiago Pinto è riuscito a piazzare Kluivert, Calafiori e Diawara, il quale si trasferirà a titolo definitivo all'Anderlecht per 3 milioni (bonus inclusi) e il 50% sulla futura rivendita. L'esterno olandese, invece, lascerà la Capitale per andare al Fulham: affare in prestito con obbligo di riscatto a 9,5 milioni, con bonus legati al numero di presenze e agli obiettivi del club. Inoltre la Roma avrà diritto al 20% sulla futura rivendita. Calafiori partirà direzione Svizzera: ad attendere il classe 2002 c'è il Basilea, che lo ha acquistato per 1 milione più 500 mila di bonus. Restano invece ancora da piazzare Bouah, Coric, Bianda e Riccardi, che sta trattando la rescissione prima di trasferirsi al Latina.

(corsera)