Calciomercato Roma, Shomurodov-Bologna pista ancora aperta: può arrivare se parte Barrow

Nonostante l'arrivo di Zirkee, il Bologna non molla la pista che porta a Eldor Shomurodov perché nel frattempo è da monitorare la possibilità che Musa Barrow possa voler cambiare aria. Il Bologna non vuole cederlo ma barcollerebbe nel caso in cui arrivasse un’offerta da circa 13-14 milioni di euro: nelle scorse ore c’è stato un sondaggio del Psv Eindhoven, poi annullato dalla mancata qualificazione in Champions degli olandesi. Nel caso in cui il gambiano si impuntasse nel voler lasciare Bologna, il colpo in attacco sarà doppio con anche Shomurodov? Si vedrà, tutto è possibile.

(gasport)