Calciomercato Roma: i giallorossi fanno spazio per l'arrivo di Belotti

IL ROMANISTA (G. FASAN, M. VITALE) - La Roma continua a lavorare, nello specifico per regalare a Josè Mourinho un altro grande colpo. L'obiettivo è portare a Trigoria Andrea Belotti per fornire una valida alternativa a Tammy Abraham e completare il reparto offensivo. Affinchè L'ex Palermo arrivi a Trigoria, però, devono realizzarsi alcune condizioni: su tutte le cessioni di Eldor Shomurodov e Carles Perez.

Per quanto riguarda lo spagnolo, il Celta Vigo sembra essersi convinto ad accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto. E per l'uzbeko i contatti col Bologna sono sempre più fitti: si va verso un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 11 milioni. La dirigenza rossoblu tentenna di fronte alla richiesta della società giallorossa, che però non vuole fare sconti per evitare minusvalenze. Possibile che la Roma faccia un passo verso il Bologna magari con modalità di pagamento più facilmente gestibili. E manca ancora l'ok del giocatore, sul quale però filtra fiducia.

E se anche Villar si appresta a lasciare la Capitale - Sampdoria forte sul giocatore -, Pinto tenta anche di piazzare Kluivert, Diawara e Calafiori: sull'olandese si registra l'interessamento del Fulham. Prolifico il viaggio in Inghilterra di Pinto, che ha trovato anche qualche estimatore del centrocampista ex Napoli, mentre per Calafiori ci sono le proposte di Genoa, Cagliari e Cremonese.

