Calciomercato: i giorni che portano Belotti verso la Roma

ILROMANISTA (P. TORRI) - Se già c'erano pochi dubbi sul fatto che la Roma fosse forte su Andrea Belotti, dopo le parole di Josè Mourinho l'unico sviluppo immaginabile sembra essere proprio quello che il Gallo, alla fine, sbarcherà a Trigoria. Prima di regalarlo allo Special One, però, Tiago Pinto deve fare i conti con una serie di dettagli: senza la partenza di almeno uno tra Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan, qualcuno rischierebbe di rimanere in panchina praticamente per tutta la stagione, vedendo il prezzo del proprio cartellino calare drasticamente.

Sul ghanese c'è la Cremonese, che deve però fare ancora qualche passo avanti per soddisfare le richieste della Roma - magari con un diritto di controriscatto mantenuto dalla Roma e con una percentuale di rivendita sulla futura cessione del giocatore -. La sensazione è però che la fumata bianca possa trovarsi, magari nella giornata di domani.

Nei prossimi giorni, inoltre, è destinata sbloccarsi anche la cessione di Justin Kluivert. Il giocatore è d'accordo col Fulham, che offre però 10 milioni a fronte dei 14 chiesti dalla Roma. E non inserisce nell'operazione l'obbligo di riscatto, che la Roma vorrebbe, ma solo il diritto.

