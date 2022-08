IL TEMPO - Dopo il bel successo contro il Glasgow City per 3-1 nel match d’esordio in Champions League, la As Roma femminile scende in campo stasera alle 19 per sfidare il Paris FC nella finale di questa prima fase. In caso di successo, le giallorosse accederanno al secondo turno, con le sfide in gare di andata e ritorno tra il 20 e il 29 settembre.