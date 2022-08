Bonucci out, niente rischi: dovrebbe essere preservato in vista della Roma

Continua il periodo buio della Juventus, almeno per quanto riguarda gli infortuni. A tutti gli stop registrati da Max Allegri nelle ultime settimane si aggiunge quello di Leonardo Bonucci, uscito malconcio dalla partita contro il Sassuolo. Il difensore non si è allenato con il gruppo nemmeno nella giornata di ieri, per un affaticamento al flessore della coscia destra. A Torino sperano di recuperarlo per il big match con la Roma, motivo per cui Bonucci, con ogni probabilità, non sarà rischiato contro la Samp.

(Gasport)