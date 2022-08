Bologna, Shomurodov si riavvicina. Ma è corsa a cinque

Il Bologna ha avuto nelle ultime due giornate contatti diretti con Tiago Pinto per riaprire la partita Eldor Shomurodov, data l’intenzione di offrire a Mihajlovic, se possibile, un giocatore pronto e che già conosce la serie A. Ora che la Roma ha piazzato Felix alla Cremonese e si prepara ad abbracciare Belotti, ha paletti meno stringenti sul financial fair play e può aprire al prestito con obbligo di riscatto per Shomurodov: la richiesta da 14 milioni è scesa tra i 13 e i 12, che i rossoblù restano comunque troppi. L’offerta è ferma a 10, ci sono aspetti da limare. Ma il Bologna ha pure fretta di firmare, così è tornato alla carica per Vitinha. Piaccio Strand Larsen del Groningen, Zirkzee del Bayern già visto a Parma. Ma attenzione a un nome uscito la scorsa settimana: Sartori è tornato alla carica per Hojlund dello Sturm Graz.

(Il Resto del Carlino)