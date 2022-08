Bologna, Mihajlovic ha deciso: è Shomurodov il prescelto

Il Bologna è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Arnautovic e il prescelto da Mihajlovic è Shomurodov, centravanti della Roma. I felsinei vorrebbero acquistare il calciatore, con il quale c'è già un accordo, in prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vorrebbero inserire l'obbligo. Il Bologna è pronto a sborsare 10 milioni, ma i capitolini ne chiedono almeno 14. In pole c'è anche Strand Larsen, giovane attaccante entrato in rotta di collisione con il proprio club (il Groningen).

(gasport)