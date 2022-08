Belotti solo per Mou: Pellegrini & Co. lo aspettano

Andrea Belotti spera di chiudere la sua avventura da disoccupato entro fine settimana. Il forte pressing di Mourinho ha portato il giocatore ad aspettare ancora e la Roma ha intensificato i contatti per chiudere la trattativa. I giallorossi sono vicini a definire le cessioni di Kluivert al Fulham e Felix alla Cremonese. Per il ghanese i capitolini chiedono 10 milioni per l'obbligo di riscatto, ma la società neopromossa ritiene troppo alta la richiesta. Belotti ha rifiutato Galatasaray, Nizza, Wolverhampton e Southampton pur di aspettare la Roma e per lui è pronto un contratto triennale da 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. L'attaccante potrebbe arrivare nella Capitale nei prossimi giorni. Il "Gallo" è già apprezzato dai tifosi e anche Pellegrini ha messo like su Instagram a un post di una pagina dedicata alla squadra giallorossa, "La Roma Daily", che esalta il centravanti: "Onore a questo ragazzo che aspetta la Roma rifiutando tutte le altre offerte anche superiori".

Intanto Belotti continua ad allenarsi da solo allo Sport Village di Palermo in attesa di una chiamata della Roma.

Tiago Pinto sta definendo la cessione di Kluivert poiché il Fulham sembra essersi convinto ad aprire al prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Premier League. L'affare si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Nel pomeriggio il gm ha incontrato l'agente del calciatore, che guadagna 5,5 milioni lordi a stagione, e l'esito è stato positivo, ma non risolutivo.

Capitolo difensore: il Manchester United ha aperto al prestito di Bailly. La Roma è interessata, ma è un discorso che affronterà solamente negli ultimi giorni di mercato. Anche il Marsiglia è in pole.

