Belotti scalpita: la Roma non vende e teme di perderlo

Mancano due giorni all’esordio in campionato della Roma, e si continua a lavorare su due fronti: Mourinho sta preparando in campo la formazione che domenica sera (ore 20.45) affronterà la Salernitana mentre Tiago Pinto continua nella sua opera di rafforzamento della rosa. Dopo essere partito infilando un colpo dietro l’altro - Svilar, Matic, Celik, Dybala e Wijnaldum - ora per sbloccare la ciliegina Belotti c’è bisogno di almeno un’altra cessione. La sua priorità è sempre vestirsi di giallorosso, ma se non si chiuderà a breve inizierà a prendere in considerazione le (tante) offerte che gli stanno arrivando in questi giorni, ultima quella del Nizza. Sul fronte delle cessioni ieri non ci sono state novità. La trattativa col Bologna per Shomurodov è sempre ferma: la società emiliana vuole il calciatore in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni, la Roma vuole l’obbligo senza condizioni. Per Kluivert il discorso più avviato è con il Fulham, ma piace anche ad altre squadre in Italia (Torino), Spagna e Portogallo: per la Roma è fondamentale chiudere in fretta. A sbloccare l’arrivo di Belotti potrebbe essere anche la cessione di Felix, che piace alla Salernitana, ma pure in questo caso a Trigoria vogliono un’operazione a titolo definitivo.

(corsera)