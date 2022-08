Belotti resta in attesa. Su Kluivert c'è anche l’Ajax

Per Andrea Belotti ancora tutto rimandato: la questione può sbloccarsi la settimana prossima, mentre l'attaccante continua ad allenarsi in solitaria a Palermo. Il giocatore, ad ogni modo, è tranquillo, convinto che alla fine l'accordo con la Roma arriverà a dama. Fronte cessioni: situazione in stallo tra Roma e Bologna - che non si sentono da circa una settimana - per Eldor Shomurodov. L'uzbeko vuole i rossoblù e il gradimento è reciproco, con Sartori disposto ad aumentare l'eventuale offerta e ad accettare l’obbligo di riscatto, ma a 10 milioni di euro, non ai 14 che chiede invece la Roma.

Felix interessa alla Cremonese, che sarebbe pronta ad offrire ai giallorossi 3-4 milioni di euro più uno di bonus, a fronte di una valutazione di circa 10 effettuata da Tiago Pinto. Sull'attaccante anche Monza e Lecce, mentre si defila la Salernitana.

Possibilità anche in chiave Kluivert, su cui oltre a quello del Fulham si registra anche l'interesse dell'Ajax.

(Gasport)