Belotti osserva. Il tempo stringe.

Roma-Cremonese, posticipo della seconda giornata, si gioca a vari livelli. Gli ottimi rapporti tra i club hanno già favorito il trasferimento definitivo di due giovani, il centrocampista Milanese e il difensore Ndiaye. Potrebbe essercene un altro molto più importante all’orizzonte: la Cremonese vuole investire sul futuro e ha individuato in Felix Afena-Gyan, già cercato in passato dalla Salernitana del mentore De Sanctis, il rinforzo giusto per l’attacco, che già presenta la rispettabile coppia formata da Dessers e Okereke. È un’operazione decisiva per le strategie della Roma, che aspetta la cessione giusta per annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il problema, o meglio la scelta condizionata, è l’equilibrio tecnico ed economico della rosa. Mourinho spinge per Belotti, che gli serve per migliorare la qualità globale dell’attacco con un giocatore dalle caratteristiche diverse dagli altri, ma Tiago Pinto deve tener conto del bilancio, sia per le plusvalenze che per il monte ingaggi. Non può aggiungere un centravanti senza prima cedere a titolo definitivo uno tra Felix e Shomurodov. Le manovre sugli attaccanti hanno tenuto in secondo piano la scelta del difensore centrale voluto da Mourinho. La sensazione è che la Roma voglia attendere le ultime ore di mercato sfruttando un esubero tra Premier e Liga.

(corsport)