Belotti oggi a Trigoria, Pinto stringe per Camara

Dopo settimane trascorse ad aspettare il via libera della Roma, oggi Belotti vivrà il primo giorno nella Capitale da giocatore giallorosso. L’ex capitano del Torino, reduce da alcuni giorni di relax trascorsi in Cilento insieme alla famiglia e al procuratore, in mattinata completerà le visite mediche a Villa Stuart e poi definirà l’accordo, non ancora raggiunto, che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni. A sbloccare uno stallo che durava dalla fine di luglio è stata la cessione a titolo definitivo di Felix alla Cremonese: dall’addio del 19enne ghanese nelle casse giallorosse entreranno 6 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersene 3 di bonus. In più la Roma incasserà il 10% in caso di futura rivendita del classe 2003. Tiago Pinto sta provando a portare a termine la trattativa con l’Olympiacos per Camara. I greci hanno aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo nel caso in cui il guineano dovesse disputare almeno il 70% delle gare stagionali e la Roma si qualificasse alla prossima Champions League. In caso di fumata bianca la società giallorossa pagherebbe subito circa 2 milioni di euro, mentre la cifra del riscatto dovrebbe essere fissata intorno agli 8.

(corsera)