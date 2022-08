Belotti, l'uomo in più: perché Mou lo vuole

Come mostrato sui social dopo l'amichevole con lo Shakhtar Donetsk, Josè Mourinho è sicuramente abbastanza sereno in vista dell'inizio della stagione. Ma lo Special One aspetta le ultime ciliegine sulla torta e fra queste c'è senza dubbio la punta da 10 gol a stagione che può completare il reparto offensivo. Nel mirino, ormai è cosa nota, c'è Andrea Belotti, già obiettivo di Mou ai tempi del Tottenham.

Belotti aspetta solo la chiamata della Roma - l'accordo già c'è - per trasferire tutte le sue cose a Trigoria. Affinchè succeda però i giallorossi devono liberarsi di qualche ingaggio di troppo. Con Villar ufficializzato in prestito alla Samp e Carles Perez che deve sostenere le visite mediche con il Celta Vigo, manca solo Shomurodov per completare il puzzle. Per finalizzare l'affare serve che Roma e Bologna trovino l'accordo sulla formula: i rossoblù sono orientati al prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi vorrebbero inserire l'obbligo.

Capitolo difensore: la Roma continua a monitorare il mercato per regalare a Mourinho il suo quinto centrale. La sensazione è che Zagadou sia solo un piano B. L'altra opzione potrebbe essere Japhet Tanganga, lanciato dallo Special One al Tottenham: un intermediario che ne cura gli interessi era ieri a Trigoria. Sembra comunque un'operazione inscindibilmente legata alla cessione di Zaniolo, che ad oggi appare cosa complicata.

(Corsport)