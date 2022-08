Belotti freme, ma il gm Pinto deve cedere

Non sono certo passate inosservate le dichiarazioni concesse da Josè Mourinho su Andrea Belotti in conferenza stampa. Il mister strizza l'occhio all'ex attaccante del Torino e Tiago Pinto lavora per portare il centravanti a Trigoria. A frenare l'arrivo del Gallo, però, ci sono trattative in uscita che non si concretizzano. Per quanto riguarda Felix, il gm giallorosso vuole cederlo solo a titolo definitivo e pretenderebbe circa 10 milioni di euro, a fronte di un'offerta di 3 più 2 di bonus avanzata dalla Cremonese.

Più complessa la questione Shomurodov: per non realizzare una minusvalenza serve cederlo per almeno 11 milioni di euro, ma Pinto chiede 14. Il Bologna chiede lo sconto: sarebbe disposto ad accettare un prestito con obbligo, ma solo se si scendesse su un'operazione da 10 milioni.

Resta in secondo piano, al momento, l'acquisto di un altro centrale: tra i nomi proposti ci sono quelli di Zagadou, Kiwior, Chalobah e Maksimovic. Il sogno è Diallo, in uscita dal Paris Saint Germain.

(Il Messaggero)