Belotti dice no al Wolverhampton. Zaniolo-Tottenham, parti distanti

Andrea Belotti rimane fedele alla Roma e attende che da Trigoria arrivi il segnale definitivo. Il "Gallo" si sta allenando a Palermo e ha deciso di rifiutare l'offerta del Wolverhampton, superiore a quella proposta dai giallorossi. Il club inglese, però, non possono giocarsi la carta Mourinho, che rappresenta sempre un polo attrattivo per i calciatori. I capitolini, però, devono prima piazzare Shomurodov: l'offerta del Bologna si basa su un prestito con diritto di riscatto a 11 milioni, ma Pinto vorrebbe inserire l'obbligo. Sullo sfondo ci sono anche il Torino e due club turchi, che hanno chiesto informazioni. Belotti attende con pazienza, anche se ogni giorno che passa è uno in meno di allenamento.

Intanto il Tottenham si muove per Zaniolo e i contatti tra le parti potrebbero infittirsi la prossima settimana. I Friedkin, comunque, vogliono almeno 50 milioni cash, senza nessuna contropartita. Al massimo si potrebbe trattare su un prestito con obbligo di riscatto pagabile in più tranche. Il numero 22 farà parte della squadra che stasera verrà presentata allo Stadio Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk e il rapporto con Mourinho è stato ricostruito.

Le trattative per il quinto difensore, invece, appaiono meno urgenti. La priorità è chiudere le cessioni di Carles Perez al Celta Vigo e Villar alla Sampdoria e poi concentrarsi sul reparto arretrato. In Inghilterra danno per fatto l'affare Bailly sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Da Trigoria, però, filtra una secca smentita. Una soluzione più percorribile è quella che porta a Zagadou, attualmente svincolato.

(Il Messaggero)