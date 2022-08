Belotti confida nell’addio di Felix

L'accordo tra la Roma e Andrea Belotti esiste ormai da un mese, ma l'attaccante non ha ancora messo piede a Trigoria. Il giocatore ha ricevuto delle rassicurazioni, ma non potrà ufficializzare il proprio passaggio in giallorosso prima della partenza di uno tra Shomurodov e Felix. L'uzbeko ha già dato il suo assenso al trasferimento al Bologna, ma Tiago Pinto non vuole cedere sull'obbligo di riscatto da parte dei felsinei. Per non totalizzare una minusvalenza (considerando la formula del prestito con obbligo che ammortizzerebbe ulteriormente i 17,5 milioni iniziali) basterebbe valutarlo 11 milioni. Il gm però ne chiede 14.

I giallorossi non hanno intenzione, almeno per il momento, di abbassare le pretese per l'ex Genoa. L'unico elemento che può cambiare le cose è un intervento da parte della proprietà: se i Friedkin dessero il proprio assenso a formule meno convenienti per i giallorossi, la situazione si potrebbe sbloccare più facilmente.

A levare le castagne dal fuoco, però, può essere anche Felix: distanza di 5 milioni tra l'offerta della Cremonese e la richiesta della Roma, che per il momento ne chiede 10 a fronte dei 3 più bonus offerti dal club lombardo.

(Il Messaggero)