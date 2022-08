Belotti aspetta Shomurodov. Perez saluta, va al Celta Vigo

Cedere Eldor Shomurodov per sbloccare Andrea Belotti: questo l'incastro del mercato della Roma. Ma il clima attorno al club giallorosso è talmente idilliaco al momento che anche l'uzbeko ha preso applausi in occasione della presentazione della squadra allo Stadio Olimpico. Del resto l'attaccante non si oppone alla cessione ed è il club giallorosso a non aver ancora trovato la quadra con le principali pretendenti dell'ex Genoa, Bologna e Torino.

Nelle ultime ore per Shomurodov sono spuntati anche un paio di club turchi, ma il problema resta sempre lo stesso, la formula: la Roma vuole infatti una cessione a titolo definitivo o inserire nell'operazione, al più, l'obbligo di riscatto.

Resta l'ipotesi che i Friedkin rompano gli indugi e diano l'ok al prestito dell'uzbeko per sbloccare l'arrivo di Belotti, che intanto aspetta pazientemente la chiamata della Roma per raggiungere Trigoria.

Ufficializzato poi l'accordo col Celta Vigo per Carles Perez - subordinato al buon esito delle visite mediche -: lo spagnolo si trasferisce in prestito oneroso a 1,1 milioni con diritto di riscatto a 10 a cui potrebbero sommarsene altri 2 di bonus. L’esterno ha rifiutato le proposte di Sassuolo e Atalanta in Serie A, innescando un braccio di ferro con la Roma che avrebbe voluto cederlo a titolo definitivo.

