Belotti, ancora 48 ore. Prima l’addio a Shomurodov

È la settimana del Gallo. Sarà lui il prossimo arrivo in casa giallorossa, con la possibile ufficializzazione in queste 48 ore. Andrea Belotti si è promesso da tempo alla Roma e sta solo aspettando che si chiudano un paio di operazioni in uscita. Una è ad un passo ed è la cessione di Perez al Celta Vigo. L’altra, la cessione di Shomurodov, potrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni. Per Belotti è pronto un triennalea2,8 milioni di euro più bonus, tanto che il centravanti ha anche messo da parte tutte le offerte arrivate nell’ultimo periodo (il Villarreal, ma soprattutto il Wolverhampton). Pinto però prima deve cercare di trovare l’accordo definitivo con il Bologna per Shomurodov. L’uzbeko è già in parola con i rossoblù, cheperòoffronoallaRoma il prestito con diritto di riscatto a 11 milioni, mentre a Trigoria vogliono un obbligo di riscatto.

Per chiudere poi il cerchio Mou aspetta anche un altro difensore centrale, considerando che ha deciso per la linea a tre e che il quintooggi è Vina (che non convince). Bailly ieri era in tribuna per Manchester United-Brighton. Esclusione propedeutica ad una cessione?Forse.Ma la Roma prima vuole vedere se riesce a chiudere con Zagadou.

(gasport)