Belotti alla Roma, ora c’è anche la data di arrivo

Appuntamento a domenica. Di ritorno a Trigoria dopo la partita contro la Juventus, la Roma abbraccerà Andrea Belotti. Serve ancora un po’ di pazienza per sistemare tutti i contratti, compreso quello che porterà Felix alla Cremonese, ma non ci sono problemi. La parte negoziale è esaurita su entrambi i fronti. Dopo le visite mediche, la firma del contratto triennale e le formalità logistiche - le foto e i video per i social, la prima intervista ai media del club, le prove sartoriali per gli abiti - potrà finalmente allenarsi con la squadra. Durante l’estate ha lavorato duramente con un personal trainer, a Palermo, dove ha trascorso anche le vacanze con la moglie Giorgia Duro. Ma ovviamente ha bisogno di tempo per recuperare una buona condizione: la sua ultima partita di calcio resta Italia-Argentina, giocata a Wembley a inizio giugno.

(corsport)