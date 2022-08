Belotti a Roma, fatte le visite mediche. Oggi a Trigoria la firma del contratto

Abraham sorride per il suo primo gol stagionale, ma da ieri alla Roma è cominciata l’era di Belotti. L’attaccante è sbarcato nella Capitale e in mattinata ha svolto la seconda parte delle visite mediche per l’idoneità, visto che la prima l’aveva fatta già a Palermo. Oggi sarà a Trigoria e, come dice Mourinho, «farà da stimolo ad Abraham», ieri molto criticato dallo Special One. Il nuovo acquisto oggi firmerà il contratto triennale che lo legherà ai giallorossi. Intanto sul mercato continua la caccia a Camara dell’Olympiakos, con Pinto che tratta il prestito oneroso senza obbligo di riscatto se non a determinate condizioni. La forbice continua a esistere. Per questo restano in corsa anche lo svincolato Grillitsch e Lokonga dell’Arsenal.

(gasport)