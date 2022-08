Ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola. Polverizzati i duemila posti per Salerno

La Roma è tornata ad allenarsi ieri in vista dell’esordio di domenica a Salerno. Da valutare le condizioni di Wijnaldum, un po’ in ritardo rispetto ai compagni, e quelle di Zalewski, che ha ancora un po’ di dolore alla caviglia. L’infortunio subìto contro il Tottenham non è grave, per questo con ogni probabilità all’Arechi ci sarà, almeno per la panchina. Per un posto da titolare se la dovrà vedere con Spinazzola mentre per il resto sembra probabile che Mou schieri di nuovo Matic con Pellegrini a centrocampo e davanti Dybala, Zaniolo e Abraham. I tifosi al seguito della Roma saranno 2mila (ieri tagliandi esauriti in pochi minuti), tutti impazienti di vedere per la prima volta in gare ufficiali i fantastici quattro, soprattutto Tammy e Paulo che, in allenamento, si trovano a meraviglia.

(gasport)