Atalanta, Toloi: "Io cercato dalla Roma? Non guardo le notizie, sono molto felice a Bergamo"

ECO DI BERGAMO - Rafael Toloi, ex difensore della Roma e attualmente all'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al quotidiano bergamasco, nella quale ha commentato anche le voci mercato che lo hanno accostato nuovamente al club giallorosso. Le sue dichiarazioni: "Io cercato dalla Roma? Sono stato 40 giorni in Brasile, non ho guardato niente di calcio. Sono molto felice qua, è la mia ottava stagione a Bergamo: ho vissuto tanti bei momenti e spero di viverne ancora di più. Qui mi sento a casa, neanche guardo le notizie".