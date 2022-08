Alla Roma il derby degli abbonamenti

Mourinho è soddisfatto della rosa mentre Sarri attende ancora che venga completato l'organico. Nomi importanti e presentazioni magnifiche da una parte, profilo basso e acquisti per rinforzare la rosa dall'altra. 36 mila abbonati in casa giallorossa e 22 mila abbonati in casa biancoceleste. La seconda stagione sulle panchine della Capitale è piena di aspettative, e come ha sottolineato Mourinho, soddisfatto della sua rosa: "Le seconde annate sono sempre le migliori". Dybala, Wijnaldum, Matic e Svilar praticamente a zero, spesi solo 7 milioni per Celik e si attende l'arrivo di Belotti e forse Bailly o Zagadou. I Friedkin, che in due anni hanno versato circa 620 milioni nelle casse della Roma, hanno accontentato sempre Mourinho non dimenticandosi mai della sostenibilità, in attesa di riscuotere l'investimento con il ritorno in Champions. Mou si augura di tenere anche Zaniolo, fortemente chiesto dal Tottenham, che ieri ha segnato uno dei 5 gol contro lo Shakhtar. Dall'altra parte quasi 40 i milioni spesi a fronte dei 35 incassati.

(Il Giornale)