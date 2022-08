Albertini: "Scudetto? La Roma non può nascondersi, è in seconda fascia"

CORSERA - Demetrio Albertini, ex calciatore di Milan e Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano, nella quale si è soffermato sulle ambizioni stagionali della Roma.

Scudetto?

"Diciamo che la Roma non si può nascondere ed è in seconda fascia per il successo finale con Milan, Napoli e Atalanta. Mou è uno straordinario catalizzatore di attenzione, ma attorno a lui sta nascendo un bel gruppo".

Secondo lei la Juventus rischia di rimpiangere Dybala?

"Mi pare che i bianconeri abbiano effettuato più di un tentativo per farlo rimanere e un’intesa non è stata raggiunta. La verità è che quando per tanto tempo si discute di una situazione contrattuale poi ne risente il rendimento e anche il feeling con la società".