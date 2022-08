Aiuto, mi si è ristretta la borsa

E' iniziato qualche anno fa, quasi in sordina, ma ora è diventato un fenomeno che sta sbriciolando il mercato azionario spingendo Piazza Affari in una posizione di marginalità sullo scenario internazionale. Il capitalismo italiano sta abbandonando la Borsa di Milano. Una vera fuga, inizialmente di gruppi medio piccoli e ora di big della nostra imprenditoria, come l'As Roma di calcio. A fine luglio sono usciti i risultati dell'Opa promossa dalla Romulus and Remus Investments, che conferisce alla famiglia Friedkin il possesso del 96,126 per cento delle azioni della società. Ora gli americani, da due anni azionisti di maggioranza del club giallorosso, possono avviare il delisting, previsto a fine agosto, ponendo fine alla quotazione iniziata nel 2000.

(panorama)