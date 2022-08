Abbonamenti per 3 partite: vendute in 6 ore 4mila tessere

L’ obiettivo è avere uno stadio Olimpico esaurito ad ogni partita. Per questo la società giallorossa ha lanciato un mini abbonamento di tre partite: dalle 12 di ieri è possibile acquistare il pacchetto, che aveva avuto un grande successo nella scorsa stagione e per questo è stato riproposto, per Roma-Atalanta (18 settembre), Roma-Lecce (9 ottobre) e Roma-Napoli (23 ottobre) con le date e gli orari che non sono ancora certi perché la Lega calcio non ha stabilito gli anticipi e i posticipi per quei turni di campionato. Nel giro di 6 ore sono state vendute ben 4mila tessere, mentre gli abbonamenti per le coppe hanno superato quota 15mila.

(corsera)