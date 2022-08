A Torino in oltre 2mila al seguito dei giallorossi

Saranno oltre 2mila i romanisti che sabato riempiranno il settore ospiti dell’Allianz Stadium per la sfida con la Juventus. I biglietti sono stati polverizzati in poche ore, ennesimo sold out di questo inizio di stagione giallorossa. Un’onda lunga di amore e di fiducia nella squadra e in Mourinho che non accenna a diminuire, visto che anche per la partita in casa con il Monza da giorni non c’è più un biglietto. Da ieri,poi, è partita la vendita libera per gli abbonamenti del girone di Europa League (più una partita di Coppa Italia). In 17 dei 36mila abbonati hanno acquistato la tessera in prelazione.

(gasport)