A scuola di fuorigioco con Mariani

Ieri a Trigoria c'è stato un incontro con la Can, rappresentata dall'arbitro Mariani di Aprilia. L'obiettivo è favorire il dialogo tra i giocatori e la classe arbitrale. La Roma ha partecipato al gran completo, con tutto lo staff tecnico, i calciatori, il Chief Football Operating Officer del club Maurizio Lombardo e il consulente arbitrale Calvarese, che ha rinnovato il suo contratto per ulteriori due anni. L'incontro è durato un'ora e mezzo e ha avuto come tema principale la novità introdotta quest'anno sul fuorigioco.

(corsport)