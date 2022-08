100 di questi Dybala

La Roma batte 3-0 il Monza e il protagonista della partita è sicuramente Paulo Dybala, autore dei suoi primi gol con la maglia giallorossa. Grazie alle reti di ieri, inoltre, l'attaccante argentino ha raggiunto quota 100 gol in Serie A. Al termine del match Dybala ha parlato così ai microfoni dei cronisti: "Avevo molta voglia di segnare e per fortuna il gol è arrivato davanti ai nostri tifosi. Ma il gol più bello sarà il prossimo. Obiettivi? Non siamo stati i peggiori con la Juve e oggi non siamo i migliori, vediamo giorno per giorno". In attesa della altre sfide, i capitolini si trovano momentaneamente in testa alla classifica. La Roma c'è, anche se il calendario le ha dato una mano, ma non perdere punti con le piccole è il primo passo per diventare grandi. "A Dybala un anno fa con la Juve avevo detto, quando era stato sostituito, 'sei bravo ragazzo, bravo davvero', oggi gli ho detto lo stesso e abbiamo riso, pensando che poco tempo fa segnava di là e oggi qui", le parole di Mourinho sul fuoriclasse argentino nel postpartita. L'unica nota negativa sono gli infortuni, che hanno messo ko El Shaarawy e Kumbulla. Ma dai problemi si guarisce, dall'euforia romana no: ieri l'Olimpico si è trasformato in una passerella e a vederla erano presenti, oltre a personalità come De Rossi e Zeman, anche attori e modelli americani amici di Ryan Friedkin.

(La Repubblica)