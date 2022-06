Vergine, il lavoro premia: altre 4 puntano scudetti

Archiviato il secondo posto della Primavera, l'Under 18, l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15 sono tutte formazioni arrivate in fondo: escludendo l'Under 17 che domenica affronta i quarti di finale, le altre squadre sono nelle Final Four. In ogni caso un premio meritato per il lavoro svolto da Vincenzo Vergine, numero uno del vivaio di Trigoria, che in questa stagione ha avuto al suo fianco Simone Lo Schiavo e Bruno Conti.

L'Under 18 di Giuseppe Scurto è una corazzata, ha chiuso la stagione regolare al primo posto e alcuni hanno già esordito con la Primavera come Pisilli. Primi e imbattuti nella stagione regolare i ragazzi dell'Under 17 di Marco Ciaralli che domenica affronterà la Fiorentina nei quarti di finale: tra i nomi in vista il capocannoniere Misitano e Bolzan.

L'Under 16, invece, sfiderà la Juve in semifinale dopo aver battuto Inter e Lazio. Stesso percorso dell'Under 15 che ha già eliminato Ternana e Atalanta nel tabellone, adesso c'è il Milan.

(Corsport)