Una Roma in uscita per 80 milioni. Occhi su Lingard

Il successo in Conference ha reso più facile allestire l'operazione Champions. I Friedkin non lesineranno investimenti, ma molto dipenderà anche dal mercato in uscita. La squadra degli esuberi giallorossi potrebbe portare in cassa 80 milioni di euro, escludendo Zaniolo. Pau Lopez e Cengiz Under portano 20 milioni in casa, Olsen 3,5 milioni, poi ci sono Bianda, Coric, Reynolds,, Calafiori, Veretout, Diawara, Darboe, Perez e Kluivert. Ieri Mourinho a Record ha detto: "Siamo consapevoli della differenza che ci separa dalle prime squadre in classifica e dobbiamo continuare solo in una maniera: lavoro, lavoro e lavoro. Solo così riusciremo a ridurre il gap. Non esiste un altro modo". Sulla Conference: "Colloco questa vittoria sullo stesso piano della altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e delle aspettative. Io ho avuto la fortuna che su cinque vittorie, quattro sono state contro natura. Con il Porto, per esempio nessuno si aspettava le vittorie europee, così come con l’Inter. E ancor meno con la Roma".

In ogni caso, le spese in entrata dovranno essere oculate, perché i conti restano delicati e per questo la società sta trattando un accordo con la Uefa. Il grosso dell'investimento sarà fatto a centrocampo, dove piacciono Douglas Luiz e Ruben Neves, sempre con un occhio agli svincolati. Oltre Isco, per il quale la Roma smentisce interessamenti, piace anche Jesse Lingard, attaccante 29enne del Manchester United, in scadenza di contratto. Anche Ibanez, Vina e Shomurodov potrebbero uscire per portare altra liquidità.

(gasport)