Ultimatum a Mkhitaryan, la tentazione si chiama Isco

La Roma ha la necessità di dare forma ad un mercato mirato e sostenibile, iniziando un graduale abbattimento dei costi come il nuovo regolamento UEFA impone di fare entro il 2025. Parametri zero, giocatori in scadenza, occasioni di mercato o cartellini con quotazioni in grado di venire incontro alle esigenze del club di Trigoria. Tiago Pinto si sta concentrando su alcuni profili che possono fare al caso della Roma.

Il primo nome in difesa è quello di Mbemba, svincolato dopo l’ultima esperienza al Porto. La sua richiesta d’ingaggio viene ritenuta eccessiva (3 milioni). Piace tanto anche il nome di Bellerin. A centrocampo tutto ruota attorno a Mkhitaryan. La Roma ha comunicato al giocatore di non avere l’intenzione di partecipare ad aste per il giocatore: l’armeno oggi dovrà dare una risposta alla proposta giallorossa, che lo porterebbe a guadagnare 4,2 milioni a stagione, bonus compresi. In casso di addio, la tentazione si chiama Isco del Real Madrid.

(La Repubblica)