Ultimatum a Miki: Tiago Pinto aspetta una risposta entro oggi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma non vuole più aspettare Henrikh Mkhitaryan. Dopo l'incontro andato in scena mercoledì scorso tra Tiago Pinto e l'entourage del giocatore, ieri da Trigoria è stato lanciato l'ultimatum. All'armeno sono stati concessi due giorni per dare una risposta all'offerta presentata dal general manager giallo rosso: il portoghese ha messo sul piatto un anno di contratto con opzione per il secondo a 3.6 milioni più bonus legati al numero di presenze, che farebbero lievitare l'ingaggio del trentatreenne fino a 4.2 milioni. Le condizioni per trasformare l'accordo in un biennale sono la qualificazione a una delle tre competizioni europee da parte della Roma, inoltre l'armeno dovrà giocare almeno il 50% delle gare stagionali. In più, nel caso in cui i giallorossi centrassero la qualificazione in Champions o la vittoria di un altro trofeo, allo stipendio del giocatore andrebbero aggiunti anche i bonus di squadra. Mkhitaryan, che per rimanere nella Capitale ha chiesto un contratto da 5 milioni netti a stagione, dovrà comunicare la sua scelta entro la serata di oggi. Qualunque sia la decisione, dal Fulvio Bernardini non arriveranno ulteriori rilanci. Pinto e la dirigenza romanista non hanno gradito l'atteggiamento del calciatore e dei suoi agenti che, dopo aver raggiunto un accordo verbale con l'Inter, hanno provato a scatenare un'asta tra giallorossi e nerazzurri per strappare un ingaggio il più vicino possibile ai 5 milioni percepiti nei tre anni trascorsi alla Roma. Una strategia che ha sorpreso negativamente i vertici di Trigoria, convinti di poter contare su un rapporto di fiducia reciproca cementato dalla vitto ria in Conference League arrivata nove giorni fa. Il termine imposto da Pinto scade stasera: se non dovessero arrivare risposte, la storia di Mkhitaryan in giallorosso potrà considerarsi conclusa. La Roma infatti ha l’esigenza di sapere prima possibile se potrà contare sul giocatore anche in futuro, per pianificare un mercato che prevede già l'arrivo di un rinforzo a centrocampo a prescindere dalla permanenza Mkhitaryan. A tentare l'ex Arsenal c'è il biennale da 4.5 milioni netti offerti dall'Inter. Chi invece è certo di rimane re alla corte di Mourinho è Tammy Abraham, protagonista di un siparietto sui social andato in scena nei giorni scorsi in cui lo Special One ha stuzzicato l'attaccante in vista della prossima Europa League. Con 27 gol nella sua prima stagione romanista 17 in campionato - il numero 9 è l'investimento più azzeccato dell'ultimo mercato estivo e la Roma non ha intenzione di privarsene almeno per un altro anno. L'estate prossima invece scatterà l'opzione di riacquisto che consentirebbe al Chelsea di riportare Abraham a Londra per 80 milioni (i Blues hanno anche diritto a pareggiare un'eventale offerta superiore presentata da un altro club). Una clausola che spaventa molti tifosi giallorossi ma che potrebbe essere «disinnescata» dallo stesso Abraham. Tutto dipende dalla volontà del giocatore.