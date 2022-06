Tiago Pinto deve cedere per far cassa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per Tiago Pinto si prospetta un mese di giugno rovente. Il messaggio lanciato da José Mourinho subito dopo la conquista della Conference League è arrivato forte e chiaro alla dirigenza di Trigoria - l’allenatore chiede investimenti che alzino il livello di competitività della squadra - e il general manager giallorosso sta studiando una strategia per accontentare il tecnico e, allo stesso tempo, rispettare i paletti del nuovo Ffp imposti dalla Uefa.

In attesa di conoscere il futuro di Zaniolo e capire che strada prenderà il numero 22, Pinto dovrà farsi in quattro per cercare di cedere gli esuberi ancora presenti in rosa e piazzare i giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Una situazione simile a quella dell'estate scorsa, quando l'uomo mercato dei Friedkin riuscì a liberarsi di gran parte dei giocatori sgraditi a Mourinho ad eccezione di Pastore, Fazio e Santon.

Quest'anno invece a lasciare il Fulvio Bernardini saranno Veretout, Diawara e Darboe: il francese è reduce da una stagione non positiva ed è entrato in rotta con il club dopo aver fatto saltare la trattativa per il rinnovo fino al 2026. La Roma vorrebbe ricavare una quindicina di milioni dalla sua cessione, ma prima va trovata una squadra interessata. Nei mesi scorsi il Marsiglia aveva sondato il terreno ma, per ora, non sono arrivate offerte.

Diawara ha da poco cambiato agente e potrebbe finire in Germania, dove un paio di squadre si sono mostrate interessate. Darboe invece è uscito dai radar dell'Anderlecht e il suo entourage è alla ricerca di una squadra in grado di garantirgli minutaggio. Stesso discorso per Fuzato: il brasiliano lascerà il Fulvio Bernardini e si sta guardando intorno per trovare un club dove fare il titolare. Anche Carles Perez e Felix dovrebbero salutare: il classe 2003 vorrebbe rimanere in Serie A mentre sullo spagnolo ci sono Maiorca e Villarreal.

La partenza dell'ex Barcellona libererebbe un posto per Solbakken: i contatti con il norvegese vanno avanti da settimane e si continua a lavorare a un accordo con il Bodo/Glimt che, per liberarlo a sei mesi dalla scadenza del contratto, chiede un indennizzo ai giallorossi.

Restano da risolvere anche le questioni legate a Villar, Coric, Bianda, Kluivert e Florenzi: tutti destinati a lasciare definitivamente il club. Per Florenzi c'è da trovare un'intesa con il Milan, che per riscattarlo chiede uno sconto sui 4.5 milioni pattuiti un anno fa. Villar cerca una sistemazione in Spagna mentre gli agenti di Kluivert stanno scandagliando il mercato in Ligue 1 e Premier. Nessuno di loro rientra nei piani di Mourinho, che sembra aver già fatto un pensierino all'Europa League dell'anno prossimo. Il tecnico infatti è intenzionato a rimanere almeno un'altra stagione sulla panchina della Roma nonostante le indiscrezioni che vedrebbero il Psg sulle sue tracce. I tifosi possono stare tranquilli, lo Special One non si muoverà dalla Capitale.