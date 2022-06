Spugna fino al 2023 con le giallorosse

IL TEMPO (M. VITELLI) - Avanti insieme. La As Roma femminile e il mister Alessandro Spugna hanno deciso di proseguire l’ottimo lavoro di questa stagione (conclusa con la qualificazione alla Champions) prolungando il matrimonio almeno fino a giugno 2023. «Sono molto felice di proseguire in questo club, avrò la possibilità di continuare in una società ambiziosa». Sotto la gestione di Spugna, le giallorosse hanno ottenuto quest’anno 23 successi realizzando il record per la As Roma femminile.