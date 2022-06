Shomurodov, operazione riscatto

Eldor Shomurodov in patria è stato festeggiato come un eroe: il primo calciatore uzbeko a giocare una finale di un torneo europeo, il secondo a vincerlo a vincerlo dopo Vitaliy Denisov, un orgoglio nazionale. A Roma il giudizio sulla sua stagione è ben diverso: la società e i tifosi si aspettavano di più da Shomurodov. Inizialmente avrebbe dovuto giocare insieme a Dzeko, ha risentito dell'acquisto di Abraham, designato da Mourinho come stella del reparto offensivo. L'esperienza in giallorosso dell'uzbeko era iniziata nel migliore dei modi, ma dopo qualche buona prestazione positiva il rendimento è calato ed è stato relegato in panchina per aver mostrato un po' troppo malumore per le esclusioni. Cinque reti in stagione: tre in campionato, una in Conference e una in Coppa Italia. Poche, ma efficaci per la corsa all'Europa League.

(corsport)