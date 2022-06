Roma, nuovi contatti per Senesi. Wan-Bissaka o Bellerin per la fascia destra

Tutto dipende, come sempre, da José Mourinho e dal modulo che il tecnico adotterà nella prossima stagione, in particolare per le scelte in difesa: se deciderà di giocare con i 3 centrali, allora ne servirà un quinto; se deciderà di tornare a 4, allora è probabile che ci sia una cessione e un nuovo acquisto. Smalling e Mancini sono indispensabili, Kumbulla è stato confermato pubblicamente da Mourinho e resta eventualmente Ibañez, ma solo davanti ad un'offerta di 25-30 milioni di euro, anche perché ha una clausola da 80 milioni.

Il nome più seguito è quello di Marcos Senesi, 25 anni, del Feyenoord: nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra il club e il suo entourage, con una base di accordo che si può trovare intorno ai 2 milioni a stagione. Da trovare, invece, quello con il Feyenoord che chiede almeno 15 milioni, cifre a cui la Roma non vuole arrivare.

A destra serve un’alternativa a Karsdorp: la Roma segue Wan-Bissaka del Manchester United, ma anche Bellerin dell’Arsenal che ha un contratto che scade nel 2023 e anche in questo caso i 20 milioni che vorrebbero i Gunners sono troppi. Ma si continua a lavorare per capire se ci siano o meno i margini di un prezzo al ribasso.

(gazzetta.it)

