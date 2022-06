Roma, Micki decide oggi. È pronto l'assalto a Isco

Isco è stato offerto a Tiago Pinto che aspetta una comunicazione ufficiale da parte di Mkhitaryan per entrare in azione. Per l'armeno non è facile andare via da Roma, ma sono due i motivi che lo spingono verso l'Inter: la possibilità di giocare in Champions e la sicurezza di un contratto biennale. Mkhitaryan ha detto sì all'Inter tramite i suoi procuratori, ma mercoledì la Roma ha fatto un'ultima offerta dandogli 48 ore di tempo per decidere, quindi oggi dovrà dare una risposta. Il club giallorosso ha rilanciato con una proposta di 3,6 milioni netti più bonus per raggiungere facilmente 4,2 milioni di euro. Inoltre, il rinnovo per il secondo anno scatterebbe con il 50% di presenze oppure con la qualificazione in Europa.

Appena Mkhitaryan comunicherà la sua decisione, Tiago Pinto entrerà in azione per Isco. Lo spagnolo arriverebbe a parametro zero, ma vorrebbe un triennale da top player. Jorge Mendes, che lo ha proposto ai giallorossi, potrebbe incontrare Pinto in questi giorni, considerando che il Gm si trova in Portogallo.

(Corsport)